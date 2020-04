Caducidad de e-firma obligará a ir al SAT, pese a emergencia sanitaria

H

ace unos días me propuse hacer mi declaración anual ante el SAT, pero me percaté de que mi alta en el fisco (llamada e.firma) había vencido en marzo. La renovación puede hacerse por Internet, pero sólo hasta 24 horas luego del vencimiento; después de ese plazo, es preciso acudir a la ventanilla del SAT. No puedo hacer mi declaración ni emitir recibos.

Ya en plena pandemia y con la medida Quédate en Casa declarada, a muchos en edad madura, como yo, les habrá pasado lo mismo: no pudimos refrendar el alta. No sólo a muchos contribuyentes nos perjudica esta situación, sino también al SAT.

Absurdo: el SAT puede renovar la e.firma un día, pero al día siguiente ya no.

José Blanco

Contra el regreso a la normalidad neoliberal

El mundo poscoronavirus es la reflexión que para buena parte de la comunidad mundial es un quehacer que se impone desde ya, dada la trascendencia que este fenómeno epidemiológico está implicando y significará sobre diferentes ámbitos de la humanidad.

Probablemente, para una parte de la población mundial, la minoría privilegiada que ha venido explotando al hombre y la naturaleza con mayor intensidad en las décadas recientes, en su versión neoliberal, no hay mayor reflexión por hacer, si acaso la necesaria para retomar la normalidad y volver a los negocios, que los platos rotos los paguen los de siempre.

Sin embargo, para otra parte de la humanidad que ha sufrido en diferentes grados está acción depredadora del capitalismo, y por supuesto para la naturaleza que aunque no puede hablar sin duda es un ser vivo que se manifiesta, las cosas no pueden seguir igual, no se puede regresar a la normalidad neoliberal así, sin más, porque la próxima vez ya no sería otra advertencia.

José Juárez Medina

Hora de construir un mundo para niñas, niños y adolescentes

Los adultos debemos reflexionar qué es lo que sucede con los niños y adolescentes en este duro trance causado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Lo que sienten al verse encerrados, aislados de su mundo.

Pensar si esto que ahora viven no es cada vez más cercana a la realidad que les estamos forjando: aislamiento social por un mundo deteriorado, inseguro, de muerte, sin alimentos básicos, sin especies animales, sin áreas verdes, con cambios climáticos drásticos, sin polos, sin amor, sin dignidad, sin oportunidades.

Es hora de construir un mundo mejor para las niñas, los niños y los adolescentes, para no aislarlos de por vida.