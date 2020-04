En ese sentido, dijo que ambas empresas prestan un servicio esencial para la economía de las familias y más en esta pandemia que se está sufriendo, pero, evidentemente, no hay un permiso para vender otro tipo de productos, sino, específicamente, hay que decirlo: es el buen servicio que dan en el tema bancario y de recepción de remesas .

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que las tiendas del grupo Salinas, como Elektra, y otras, como Co-ppel, realizan una actividad esencial como es el servicio bancario y la recepción de remesas de otros países, principalmente de Estados Unidos, por lo que se mantienen abiertas pese a la contingencia por los contagios de Covid-19, pero no tienen permiso para vender otro tipo de productos.

Asimismo, precisó que en el Centro Histórico se han colocado sellos de suspensión de actividades en 30 negocios de bisutería, papelería, artículos de belleza, ropa, muebles de baños, entre otros, que no han acatado las disposiciones fijadas para la crisis sanitaria por Covid-19.

Se les hace un aviso, otro y otro y se cierra porque no aplican las medidas ordenadas para detener el contagio. No se trata de perseguir por perseguir, sino de cerrar los lugares donde haya concentraciones y no se practique la sana distancia .

Comentó que además de los operativos con personal del Instituto de Verificación Administrativa, se vocea y se cierran de manera escalonada algunas calles del primer cuadro de la ciudad, donde, inclusive, la aglomeración de personas llega a ser más o tanto como cualquier día normal en la ciudad de México.