Martes 21 de abril de 2020, p. 7

El cineasta Guillermo del Toro aseguró que la cuarentena por la pandemia del Covid-19 ha sido un ejercicio extraño: ayudar a amigos en el exterior o crear estrategias para ayudar a otros mientras están en el interior; es en sí mismo un momento extraño e importante .

En una dinámica que hizo en Twitter, el director de La forma del agua y El laberinto del fauno convocó a varios de sus amigos para que contestaran, de manera informal, a: ¿Qué estás leyendo?, ¿qué estás viendo?, ¿qué estás escuchando?, ¿cuantos días has estado aislado? Las respuestas y los intercambios no se hicieron esperar y se multiplicaron.

Muy bien, aquí vamos. Sólo algunas ideas: espero que esto tenga que ver con cosas que amamos. No se trata de las que odiamos o nos agobian; léanse y respondan mutuamente tanto como sea posible , explicó el realizador.

Del Toro comenzó el intercambio de tweets escribiendo sobre lo que ha estado leyendo: “Sin ningún orden en particular, Grindshow: los escritos seleccionados de William Lindsay Gresham. Como pueden saber o no, Gresham escribió Nightmare Alley. Su producción literaria fue pequeña y su vida, en muchos sentidos, llena de preguntas y misterios”.

Incluso, cuando encuentras a alguien con una producción pequeña pero increíblemente profunda. En la película puedo pensar en Jean Vigo, en los libros; en Harper Lee o, de una manera diferente, en Capote y en la pintura, tal vez en Vermeer .

Agregó: He estado dentro por más de un mes, es autoimpuesto; he salido para necesidades primarias: alimentos, suministros, etc. He estado mirando y releyendo; pero, como la mayoría de la gente, imagino que quería leer, aprender o comunicarme de una manera que valiera la pena .

Rulfo y Twain, entre sus autores favoritos