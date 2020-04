E

l confinamiento, impuesto con la fuerza de una ley por numerosos gobiernos en el planeta, tiene por objeto proteger a las poblaciones contra el riesgo de ser contaminadas por la temible pandemia de Covid-19 esparcida por el nuevo coronavirus. La ley impone a todos la dura restricción de confinarse en su casa. Los organizadores de esta medida de prudencia habrían podido preparar el público y convencerlo de las ventajas y bondades del encierro aludiendo al célebre pensamiento del matemático filósofo Blaise Pascal, según el cual toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: la de no saber demorar en reposo, en una recámara . Así, la ley, en lugar de sufrirse como una penosa coerción impuesta a los desdichados ciudadanos, habría podido ser presentada, con la ayuda del filósofo, como un favor reservado a los dichosos elegidos al confinamiento. Estos privilegiados ignoran su buena suerte. Corren en todos sentidos con la esperanza de encontrar una ocasión que les proporcione una razón de vivir, y esta agitación es la fuente de los males de estos insensatos.

Quizá no es necesario recordar una evidencia que no presenta dudas a nadie: el confinamiento actual es, primero y ante todo, una penosa obligación para la mayoría de los trabajadores. Quedarse en casa, no poder salir para acudir a su lugar de empleo, fábrica, construcción, oficina, comercio u otro, puede representar una catástrofe para quienes no tienen la posibilidad de laborar por teletrabajo (Internet). La amenaza del desempleo se desarrolla, como es ya el caso, en numerosos países. Una crisis económica de dimensión mundial, la más grave desde 1929, se propaga y promete mañanas muy difíciles para los pueblos. El filósofo Blaise Pascal vivía en una época sacudida por otras desgracias. No siendo economista ni sociólogo, este pensador se preocupaba, sobre todo y en forma esencial, del verdadero sentido que es necesario buscar para llegar a dar a la vida humana una justificación. Observador atento y sin ilusión sobre el comportamiento de sus contemporáneos, se inclinó más bien hacia una visión bastante pesimista de nuestro destino. Para Pascal, el hombre estaba necesariamente loco. ¿Es una razón por la cual el hombre se cree obligado a huir de él mismo?