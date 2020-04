E

n medio de la pandemia aparece un lanzamiento ya programado, que por fortuna fluye inevitablemente gracias a que la música en línea no se detiene. Se trata de una grata sorpresa, desde una de las ciudades más golpeadas por el Covid-19 en Estados Unidos: Nueva York. Ellos son The Strokes con su sexto álbum, The New Abnormal.

Difícil había estado el panorama creativo para el exitoso quinteto dosmilero, sobre todo a partir de su cuarto álbum Angles (2011): aunque es muy bueno, fue incomprendido por sus seguidores. Peor aún les fue con Comedown Machine (2013), quizá su disco más mediocre: sin alma, sin ganas, sin chiste. Parecía que el ocaso de la banda era inevitable; que hubieran pasado a la historia como una agrupación de relumbrón de una época específica (2001 a 2006, en que editaron los magníficos Is this it?, Room on Fire y First Impressions of Earth).

Pero quien los haya visto en directo el año pasado, se habrá percatado de que suenan llenos de energía al tocar sus viejos temas con mayor maestría. Al parecer, el desgaste y sobre-exposición a los que se vieron sometidos al inicio de su carrera, quedó atrás luego de que se distanciaran para hacer proyectos paralelos: ya sea el cantante Julian Casablancas (como solista, como invitado de otros artistas, o tocando con The Voidz) o el guitarrista y coautor central al lado de aquél, Albert Hammond Jr, también como solista.

Con tal antecedente, la nueva produc-ción llega en blandito a pesar de las bajas expectativas. A primera oída, no hay duda, suena a The Strokes: el estilo intacto. Pero no es más de lo mismo. Mientras más se le oye, denota ser un conjunto de piezas de composición y ejecución más maduras, sin explosiones rockeronas ni ruidosas, no por ello aburridas, sino más abigarradas y extensas, en las cuales se clavan para desarrollar atmósferas melancólicas, donde la ruptura amorosa, el desaliento, la confusión, el sinsentido existencial, son expresados por Casablancas de forma apasionada, irónica, expresiva, con melodías vocales alargadas, menos apresuradas. Los arreglos con sintes ochenteros aderezan sabroso este manojo de canciones, que suenan bastante honestas y sentidas. Se escucha una banda de nuevo cohesionada y con ganas de ir hacia una revitalizada dirección.

Con este disco quizá ya no serán el gran hit juvenil, pero recuperarán el respeto tanto de la escena musical como de sus seguidores. Da gusto oír que sigan dando visos de salud musical.