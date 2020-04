Este es el primer boceto de golpe en serio al equipo de primer nivel de EPN, pues hasta ahora la tónica ha sido de tolerancia o inacción. Cierto es que está en la cárcel Rosario Robles Berlanga, ex titular de la misma Sedesol y de la Sedatu, pero ella ha sostenido filiaciones grupales saltarinas y en particular tiene deudas políticas fuertes con el obradorismo desde los episodios de los videoescándalos puestos por ella y su entonces acompañante, el empresario Carlos Ahumada, en bandeja de plata a Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos para tratar de sepultar políticamente a López Obrador.

Otro peñista en prisión y en vías de ser extraditado a México es, en realidad, un ex peñista: Emilio Lozoya sostuvo tan fuerte diferendo con el todopoderoso de entonces, Luis Videgaray, que hubo de dejar la dirección de Pemex. Su procesamiento penal se dio en tiempos peñistas pero procurando una sanción menor, o ninguna, para el cómplice en recaudaciones corruptas para la campaña electoral de 2012. Otro candidato notabilísimo para un esfuerzo obradorista de castigar la galopante corrupción del pasado reciente ha muerto días atrás, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes durante todo el sexenio priísta tan rapaz, sin ser tocado con el pétalo de una consignación penal.

El anuncio de investigación al compadre diputado Miranda se produce en medio de versiones de que Palacio Nacional estaría impulsando indagaciones al propio Peña y a su ex esposa, Angélica Rivera, conocida como La Gaviota. Según esa especie, las complicaciones sanitarias y económicas en curso llevarían al Poder Ejecutivo a echar mano del recurso distractor de lanzar al foro cabezas políticas de primer nivel o, en otro canal de especulación, se habla de incentivar a lo que queda del priísmo a no sumarse a la acometida empresarial y social contra AMLO, que tiene a Acción Nacional como punta de lanza. Pero, ayer mismo, la UIF de Santiago Nieto hizo saber, de manera extraoficial, que no hay ninguna investigación abierta contra Peña ni Rivera.