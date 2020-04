Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. 35

Para sobrevivir a la crisis derivada de la emergencia sanitaria, Iván decidió salir a las calles de la Ciudad de México a vender cubrebocas de tela, ya que el restaurante Emilio, especializado en cocina española, ubicado en Polanco, donde trabajaba de mesero desde hace cinco años, cerró sus puertas.

Ayer fue el primer día que Iván vendió cubrebocas de diferentes colores y diseños, para niños y adultos, y sin sentirse intimidado gritaba de a 10, de a 10, cubrebocas de a 10 pesitos a las personas que pasaban, entraban o salían de las estaciones Etiopía del Metro y del Metrobús.