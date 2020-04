▲ Lo entiendo, se ha hecho siempre; pero hay que transformar las cosas en algún momento, dijo el ex Beatle, quien aparece en una entrevista con National Geographic. Foto Medios y Media

La mención a los murciélagos toma como referencia la idea de que el coronavirus pasó a los humanos desde uno de ellos en un mercado mojado de Wuhan (China). Por eso, el músico desea ver cerrados este tipo de establecimientos, tan populares en Asia: “No es una idea estúpida, es una muy buena idea. No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios.

“Realmente espero que esto lleve al gobierno chino a decir ‘Ok. Tenemos que ser súper higiénicos’. Enfrentémoslo, es un poco medieval comer murciélagos”, planteó en una entrevista en The Howard Stern Show.

Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará , subraya el ex Beatle, apostillando: quien sea responsable de esto está en guerra con el mundo y consigo mismo.