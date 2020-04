De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 6

Mientras se lava las manos, Van Morrison canta Humpty Dumpty. Afirma: como todos, estoy siguiendo las indicaciones . Desde su casa, en Belfast, el músico norirlandés compartió con el diario británico The Independent anécdotas y opiniones sobre la música y los libros.

Quiero escribir, pero de momento me siento algo perezoso. Se suponía que tendría seis presentaciones en Londres, así que pasé de estar de gira a sólo estar en casa , expresó.

El músico publicó hace poco en Reino Unido Keep ‘Er Lit, segundo libro de sus letras selectas. “Algunos de mis trabajos son poesía pura, unos pueden ser una canción o un poema y otros, poesía con fondo musical, como On Hyndford Street, basado en mi juventud”, contó el artista llamado El león de Belfast.

Tengo un libro de canciones de Cole Porter y sus letras son simplemente poesía. No creo que haya mucha diferencia , reflexionó Morrison, cuyo trabajo siempre ha estado ligado a las referencias literarias. Incluso en ocasiones usa títulos de libros para dar nombre a sus temas.

Van Morrison, quien no suele hablar sobre su oficio, describió el proceso por el que pasa cuando compone una canción. Puede que escuche una frase que me gusta, pero no necesariamente pienso que es una buena idea. Después vuelve a salir del subconsciente. A veces tengo una idea inicial y me hago una imagen con ella. Cuando empiezo a escribir la canción y a ponerle música, recibo más imágenes y más impresiones, sobre todo estas últimas. Nunca es exactamente igual. Pasa en un nivel subliminal, y hay mucho de ello que no comprendo .