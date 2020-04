Pude percatarme cuando estuve en el hospital de que se iba a sufrir mucho porque yo era de los primeros casos; había tres pacientes y ya había carencia de material. Ahora con todos los que les están llegando, imagínate como están. Hay falta de material como batas desechables; los gogles que usan no son profesionales o los adecuados, y hubo un momento de que no había vendas ni material para poder sacar pruebas de sangre , comentó la atleta, quien fue dada de alta el 26 de marzo y que está siendo monitoreada. En una semana irá al hospital para revisión de pulmones.

Nunca me imaginé que el primer proyecto de mi fundación lo fuera a enfocar en el sector de la salud; hasta que lo viví me di cuenta de las carencias que ellos tienen, más para enfrentar una pandemia de esta magnitud , señaló la atleta, quien el pasado 14 de marzo regresó contagiada de Barcelona, donde realizaba un campamento rumbo a Juegos Olímpicos; fue hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde fue confirmada con Covid-19 y superó complicaciones de neumonía.

▲ Ante las carencias que vio durante su convalecencia en el INER, la pentatleta, por medio de su Fundación, trabaja para enfrentar la pandemia. Foto Jam Media

“Todo eso me hizo darme cuenta de que también los cubrebocas y todo lo compraban por su propia cuenta, entonces cuando salí del hospital y me repuse, me informé, pregunté para ver si la Fundación podía, así que mi organización está abierta totalmente para el sector de salud, de educación, para muchas cosas, entonces dije ‘bueno, ellos me salvaron la vida, pues voy a trabajar’, por que la fundación es una responsabilidad muy grande.

La eché a andar con la finalidad de juntar material para poder ofrecer a los hospitales protección, porque necesitamos a los médicos, a las enfermeras, a todos , acentuó la atleta jalisciense de 25 años, a la vez que lanzó una invitación abierta a la población a sumarse a la ayuda para que colabore con recursos o material, aportaciones que pueden hacerse mediante el sitio @marianArceo7, en Instagram y Twitter.

Con satisfacción, contó que un grupo de empresarios se sumaron a la causa por medio de su fundación, con la donación de 50 mil caretas que reparte en los hospitales y personas que lo requieren.