Dijo que las tareas de la escuela se realizan en la sala, porque es el lugar de la casa con más luz natural y ya no permite que las jóvenes permanezcan mucho tiempo en sus recámaras porque son menos iluminadas. Mientras que su esposo, quien por cuestiones de trabajo sigue saliendo, tiene que cumplir con los protocolos de higiene al llegar a casa, y colaborar con la preparación de alimentos.

Nostalgia por la calle

El aislamiento se rompe los fines de semana cuando van al supermercado a realizar la compra de la despensa.

Esa situación se repite en el caso de Rodrigo, quien trabaja en la administración local y quien añora volver a subirse en su bicicleta, pues todos los días se trasladaba en ella desde su departamento, en la colonia Roma, al Zócalo.

Dijo sentir nostalgia por la calle , aunque ahora come más saludable porque se prepara sus alimentos; sin embargo, señaló que ya no sabe qué día es y que prefiere no ver la hora para que el día no se le haga largo, porque ahora trabaja más desde casa.