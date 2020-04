Revela Cazals que le preguntó al autor de Cien años de soledad que en qué fecha querría que se situara la historia. Gabo sólo le dijo: esa es cosa tuya, amigo; yo ya te la di y ya no estaré .

“Gabo me dijo que les pagaríamos mil pesos –de ese entonces– a cada uno de los que entregaran su sinopsis. Sobre todo, para que no se tratara de un trabajo ‘de a gorra (gratis)’. De ahí salió una sorprendente de Juan Arturo Brennan.”

El colombiano le preguntó: por qué no hacemos algo juntos . Cazals de inmediato le respondió que sí. Un mes después, el escritor le llamó por teléfono para comentarle que sabía lo que harían: Vente para acá, para Barcelona .

▲ Parte del cartel promocional. Foto cortesía del cineasta

▲ Felipe Cazals a finales de los años 70. Foto cortesía del cineasta

Cazals echó a andar la producción por ahí de 1978. No obstante, la cinta traía su karma; justo en pleno rodaje hubo una fractura gremial entre la Asociación Nacional de Actores (Anda) y el Sindicato de Actores Independientes (SAI). Unos no trabajaban y otros sí. Fueron dos semanas duras que aumentaron el costo de la producción.

Pero Cazals no se detuvo y la cinta quedó terminada. Fue, incluso, alimentada con secuencias sueltas del conflicto, mientras los actores principales resolvían la trama. Hubo que repetir muchas escenas. La edición se hizo en otro lado... , comenta el realizador.

La que de por sí sería una película complicada por el tema, se complicó a casi imposible , relata el director, quien al final la llevó a exhibirse por el mundo .

Recuerda Cazals que cuando Gabo le entregó el guion, de inmediato pensó que se trataba de ciencia ficción. En ese momento me imaginé a Ray Bradbury .

Explica que para el colombiano, la anticipación “era replantear a Daniel Defoe hacia adelante, pero yo, en ese momento no lo entendía. Estaba exitoso con El Apando y Canoa, y el llamado de García Márquez me daba preocupación, porque casi todos los cineastas de ese tiempo queríamos filmar algo de García Márquez, no algo con García Márquez. ¿Entiendes la diferencia?”

El realizador asegura que Gabo nunca hablaba de las cintas en las que colaboraba. Cuando veía el resultado, él ya estaba en otra cosa. Era muy discreto; creo que sólo se manifestaba por la defensa de los presos políticos .

Al final Gabo y Cazals se dieron un abrazo sincero. Sólo me dijo que eso (de la epidemia) ojalá no sucediera nunca .

En plena pandemia por el coronavirus, El año de la peste es un vaticinio. En su primera secuencia se ve a un hombre colapsando con un ataque de tos, porque una terrible enfermedad es detectada. Un médico, ampliamente reconocido, diagnostica que se trata de una epidemia y da aviso a las autoridades, que sólo manipulan las cifras de afectados. Un noticiero de televisión, avalado por el gobierno, difunde estadísticas falsas a la vez que oculta las imágenes del descontento social. Los ricos se aseguran de que sus familias sean escoltadas al extranjero…

Cazals opina: el contenido es muy crítico, pero el acento es en quien ejerce el poder y el uso de los medios (en un tema de emergencia sanitaria) que está canijo .

La cinta, que también se puede ver en la plataforma de streaming Filmin Latino, es protagonizada por Alejandro Parodi, José Carlos Ruiz, Tito Junco y Rebeca Silva.