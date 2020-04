L

a decisión adoptada por las dos principales escuelas públicas nacionales de medicina de retirar de los hospitales a sus pasantes a causa de la pandemia del Covid-19 resulta errónea y sienta un mal precedente pedagógico, si no es que ético, para los estudiantes que, llegados al internado en el quinto año de la carrera, si bien carecen de las plenas habilidades clínicas, llevan más de dos años y medio estudiando, y con suerte practicando, en los distintos servicios hospitalarios. Poseen ya los conocimientos fundamentales de la disciplina y tienen ese año de pasantía para iniciarse en las responsabilidades clínicas, al igual que su sexto año, de servicio social, donde no sólo deberán ser médicos por entero, sino que estarán solos o al frente de un reducido equipo sanitario. Son además mayores de edad y han cursado una carrera que, como pocas, exige de ellos una firme capacidad para tomar decisiones, en ocasiones de vida o muerte.

Muchos estudiantes no desean dedicarse a la clínica; ésta podría ser una salvedad, aunque no necesariamente. Pueden invocarse otras excepciones, entre las cuales no cuentan, o cuentan poco, las razones esgrimidas por la UNAM, el IPN y las instituciones de salud: proteger a los internos de excesivos riesgos ante la pandemia. Y menos, por la carencia de equipo y medidas de protección adecuadas. ¿No deberían sus casas de estudio contribuir a la crisis nacional proveyendo a sus internos, en vez de mandarlos a la pantalla de su computadora? Las carencias, por lo demás, son mayores a lo admitido por el discurso gubernamental. Este es otro asunto, relacionado con el desmantelamiento neoliberal del sistema de salud, y el lento reabastecimiento del actual gobierno para hospitales y clínicas, propalando cuentas alegres con fines de propaganda en vez de admitir sus limitaciones.