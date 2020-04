“Desde el movimiento #NoVivimosdelAplauso estamos generando alianzas y apuntalando las necesidades. Nos entristece, porque al compañero José no lo teníamos ubicado dentro de nuestros censos, y dentro de su impago están los adeudos de cinco grupos de danza y sones de Veracruz que no habían sido aún pagados; ellos son Cultivadores del Son, Academia de Danza Tochtli, Voces del Monte, Andrés Moreno Nájera y Son Xogotzin.”

También lamentó que el grupo Cultivadores del Son no estaba dentro de los censos que desde hace meses llevan para hacer seguimiento de los adeudos: “No teníamos conocimiento de ello. Fue su hija la que se comunicó con el movimiento solicitando ayuda para resolver el impago para su padre, lo cual realizamos de forma inmediata.

Nos dicen (en la SC federal) que hay faltantes en la documentación, y estamos con la disposición de entregarlos, pero por la urgencia necesitamos de toda la ayuda que podamos recibir para que el pago pueda hacerse lo más pronto posible, pues ahora mi familia tiene requerimientos y gastos muy fuertes que no esperábamos. Pido por favor que se ponga atención a nuestro caso y nos apoyen en la solicitud de urgencia a la secretaría del pago mencionado , escribió la joven.

El músico José Luis Constantino Villegas, integrante del grupo de son jarocho Cultivadores del Son, se encuentra hospitalizado con síntomas probablemente de coronavirus, y desde noviembre del año pasado no ha recibido el pago correspondiente a su participación en el jolgorio organizado por la Secretaría de Cultura (SC) federal, denunció su hija.

La Jornada consultó este domingo acerca del caso al área de prensa de la SC federal, a lo que respondieron: al señor José Luis ya se le hizo su pago . Sin embargo, su hija señaló que desconocía esa información .

En un comunicado, el colectivo #NoVivimosDelAplauso afirmó que situaciones como la de José Luis “han sido constantes durante la gestión de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, lo que es una omisión y desdén inadmisibles.

¡No hay trámites pendientes que se sostengan frente a esta emergencia humanitaria! La comunidad artística se indigna y se pronuncia para que se resuelva de manera inmediata la justa retribución a su trabajo.

De acuerdo con los censos del colectivo, la SC federal aún no ha pagado a los artistas que participaron en noviembre en las actividades llamadas jolgorios (que forman parte del proyecto Cultura Comunitaria) en Colima, Tamaulipas e Hidalgo.

En ese último estado, afirman, hubo irregularidades; lo consideramos impago porque de lo acordado sólo se depositó 60 por ciento .

Tampoco se ha liquidado el proyecto Convocatoria de Coedición Bellas Artes de Literatura 2019, convocado en mayo, con factura de diciembre de 2019, “se le debe a varios editores, hubo también un proceso irregular, a la fecha no hay respuesta de Leticia Luna, la Coordinadora Nacional de Literatura.

“Nuestro censo es monitoreo y vigilancia ciudadana que surge de irregularidades u omisiones a escala nacional con creadores y trabajadores del arte y la cultura, artistas que ven retenido sus pagos, es decir, su salario.

“Como movimiento esto nos preocupa, porque Alejandra Frausto afirmó que los creadores que no han recibido su pago retrasaron el proceso ‘por no presentar documentos y no revisar su correo’, cuando fueron 4 mil 275 impagos con retraso y tan sólo 82 son casos especiales”, concluyeron.