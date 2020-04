La legisladora recordó que, ante la contingencia sanitaria y las recomendaciones de la Secretaría de Salud (Sedesa), el manejo de los residuos y la basura debe ser muy cuidadoso, o de lo contrario se corre el riesgo de incrementar la propagación del coronavirus; destacó que el riesgo no sólo es para quienes se llevan la basura, sino también para sus familias.

Las alcaldías que más generan basura por sus características demográficas y la presencia de establecimientos y servicios son: Iztapalapa, con 2 mil 245 toneladas diarias; Gustavo A. Madero, mil 735, y Cuauhtémoc, mil 316. Mientras Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras aportan en total 568 toneladas diarias, aproximadamente.

En tanto, diputados de oposición pidieron a las autoridades informar si hará uso de los recursos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden), el cual cuenta con más de 5 mil 700 millones de pesos que pudieran ser utilizados para enfrentar la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México.

El panista Mauricio Tabe dijo que el Legislativo busca conocer los remanentes de 2019, ya que al menos 30 por ciento de éstos tendría que haberse destinado para 2020.