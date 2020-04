P

or los diarios, nos enteramos de que el inmenso flautista Horacio Franco se contagió de Covid-19 y apenas inició su convalecencia, recogimos la voz salvadora de su optimismo:

–Horacio, ¿te dio miedo morir? ¿Sentiste que tú o Arturo podían fallecer?

–La verdad no tuve miedo de morir porque, finalmente, hay una condición de salud mía y de cuidados que, tú sabes muy bien, son la buena alimentación, el ejercicio, que no tengo diabetes ni enfermedades degenerativas ni crónicas ni nada; gracias a eso tengo un seguro médico pagado por todos esos hábitos.

“Nunca me sentí tan mal como para haber decretado que me podía morir. Con Arturo fue un poco diferente, porque tiene asma, que se le manifiesta más o menos en diciembre, o en enero y febrero, cuando florea el fresno. La Ciudad de México está llena de estos árboles, y él se pone muy mal de los pulmones. Arturo sí me dio más miedo y mucha más precaución, porque está resentido de los pulmones en estas épocas, pero está muy bien.

“Una vez pasados los días críticos no tuve miedo, ni por mí ni por Arturo, porque la lógica no funciona así. Soy muy cerebral, muy lógico, muy de pensamiento cartesiano. Finalmente, la lógica y el sentido común me dicen: ‘Tú, Horacio Franco, te compraste un seguro de vida al alimentarte tan bien, al ser tan sano, al no tener malos hábitos’, y Arturo también, quien se cuida mucho del asma que padece, de su alergia, entonces no me habría cuadrado el audio con el video de ponernos muy mal…”

–¿Es cierto que escogiste la flauta porque tu familia no podía comprarte un piano?

–Exactamente. Elegí la flauta porque es el instrumento que me tocó interpretar en la secundaria. Mi mamá, aparte de que no podía comprarme un piano, no quería que estudiara música. Tuve que seguir con la flauta por gusto y por necesidad porque como adolescente de 11 años, tenía una necesidad enorme de dedicarme a la música. Era un llamado absoluto a querer ser músico. Esa pasión y mi resolución me hicieron seguir con la flauta.

–¿Si fueras menos voluntarioso, si tuvieras menos carácter, la hubieras dejado?

–No, Elena, siempre, desde niño, tuve mucho carácter, si hubiera sido menos voluntarioso, hubiera aceptado mis circunstancias: ‘No, pues no me compraron un piano, pues mejor me dedico a otra cosa’, pero el llamado de la música clásica fue demasiado fuerte e imborrable. Día y noche pensaba en la flauta…

–Le contaste a Pablo Espinosa que haces música como una celebración de la vida; ahora mismo, además de estar vivo, después de contagiarte en Nueva York, además de conservar tu propia vida, ¿qué celebrarías en México?

–A nuestro pueblo. Hay un pueblo que ya no se chupa el dedo, que ya no se deja manipular por la opinión pública convencional y tradicional que pretende derrocar al gobierno de Andrés Manuel. Contamos con un pueblo crítico, pero también con una parte de la clase media que tiene que entender que esto es una cuestión de un sacrificio de toda esa clase media, de todas las comodidades y lujos con las que tú y yo contamos para poder equilibrar esta brecha entre ricos y pobres, que es un deshonra para México…

–Hoy por hoy, Horacio, a nosotros como país no nos ha pegado tan duro la epidemia…

–Sí, tenemos que tener en cuenta que ahorita, hoy por hoy, tenemos que celebrarlo, porque podemos salir adelante con disciplina y con entereza y no desuniéndonos como pueblo.

–Hasta ahora la obediencia de los mexicanos es ejemplar. He comprobado que muchísimos amigos no salen de su casa y, si tienen que hacerlo, usan cubrebocas…

–Celebraría, hoy por hoy, en México, que tenemos un gobierno con autoridades de salud muy calificadas, que nos están dando muy buena información y que han sabido prevenir toda esta pandemia, y que tenemos un presidente que sí está viendo por los intereses del pueblo de México, no por quedar bien con las clases altas que siempre han sido altas y no van a perder más que una parte de su riqueza, pero van a seguir siendo ricos…

–Para ti, Horacio, que te cuidas tanto, que te alimentas bien y haces ejercicio todos los días –al viajar contigo he visto que hasta buscas gimnasios en Tijuana, en San Diego, en Laredo, cuando hemos ido invitados por el consejero cultural Enrique Cortázar–, ¿qué significó enfermarte de coronavirus? ¿Crees que en México recibiste buena atención médica?

–Sí, por supuesto que sí. Después de que supe que me estaba dando coronavirus, obviamente mi instinto de supervivencia me hizo oír muy bien a mi cuerpo, enterarme de que yo estaba enfrentando una enfermedad nueva a la que no sabía cómo iba a reaccionar.