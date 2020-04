E

l plan que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador provocó reacciones más violentas que de análisis de reflexión. Fue el desquite de la oposición. Después de que fue derrotada en las elecciones de 2018 cayó en la estupefacción, nunca imaginó que su pérdida iba ser del tamaño que fue. Sus candidatos prácticamente desaparecieron del escenario y una reciente reaparición de Ricardo Anaya le valió una dura andanada de ataques en redes sociales. López Obrador tuvo todo 2019 para tejer una fuerte alianza con el Ejército y la Marina para impulsar sus reformas constitucionales para recorrer todos los rincones del país y reafirmar su cercanía con la gente. Sus programas sociales están goteando dinero en la economía de millones de familias. La oposición ha tenido como voceros a Vicente Fox y Felipe Calderón, pero Fox tiene varias semanas que se esfumó, al parecer arrastra problemas fiscales. Calderón perdió autoridad moral con la captura de su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien sigue en la cárcel en Nueva York y la formación de su partido está en veremos. AMLO también ha ganado puntos importantes en su lucha anticorrupción, mantiene en prisión a Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado y Alonso Ancira. La oposición comenzó a vivir y reaccionar fuertemente a finales del año pasado y los meses que han transcurrido del actual. Los ataques que ha recibido en redes sociales y las encuestas de opinión amañadas han hecho alguna mella al menos en el ánimo de los grupos antagónicos a los que llama conservadores. En estas circunstancias le cayó encima la pandemia que vino a sumarse al crecimiento cero de la economía. Presentó un plan que más de rescate debería ser llamado de supervivencia nacional. Su eje: primero los pobres y después también los pobres. No gustó a las cúpulas empresariales. Aunque levantan la bandera de defender el empleo –algunos son sinceros– en realidad quisieran pilotear la crisis. Les gustaría que el gobierno pidiera prestado y los ayudara a mantenerse a flote. Eso no es posible, sostiene el Presidente. Ya en otra crisis Ernesto Zedillo recurrió a un préstamo de 50 mil millones de dólares, operación que lideró Bill Clinton y el dinero se empleó para salvar a inversionistas nacionales y extranjeros que habían comprado bonos. La crisis no cedió y Zedillo echó a andar el Fobaproa. Rescató a bancos y grandes empresas –algunos no lo necesitaban– incluso pidiendo dinero a los propios bancos rescatados. Sus deudas las convirtió en deuda pública. Todos los años que han transcurrido desde entonces –cuatro sexenios– ha sido abonada la deuda del Fobaproa, hoy convertida en IPAB, y todavía hoy sus pasivos son de alrededor de un billón de pesos. Este es el momento de crisis que la oposición esperaba para recuperar –si lo consigue– lo perdido en las urnas.