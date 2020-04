Estudió en la Escuela Banff de Bellas Artes y, más tarde, en la Real Academia de Arte Dramático en Gran Bretaña, donde hizo teatro y televisión.

En las décadas de los 60 y los 70, mientras vivía en California, participó en campañas contra la Guerra de Vietnam y protestó por varias causas.

Ayudó a establecer un grupo recaudador de fondos llamado Friends of the Black Panthers (Amigos de los Panteras Negras). Su apoyo al grupo causó polémica y le negaron un permiso de trabajo en Estados Unidos y en 1969 fue acusada de asociación ilícita para poseer explosivos no registrados. Posteriormente, su caso en la corte fue desestimado y ella exonerada.

También fue cofundadora del primer capítulo en Canadá del grupo Performing Artists for Nuclear Disarmament (Artistas por el Desarmamiento Nuclear).

Douglas fue, ante todo, defensora del medicare en Canadá. Hablaba de la importancia de un sistema de salud universal cada vez que podía y presionaba a funcionarios gubernamentales.

Vivió en Toronto desde 1977, y fue nominada a otros dos premios Gemini en 1998 por su papel protagónico en la serie Wind at my back”, y en 1993 como actriz principal de la película Passage of the heart. También fue reconocida como oficial de la orden de Canadá, uno de los honores más grandes de la nación, y fue incorporada al Paseo de la Fama de Canadá.