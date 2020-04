Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 7 de abril de 2020, p. 33

Han pasado nueve días desde que los gobiernos federal y local declararon emergencia sanitaria por coronavirus, y la ciudadanía nuevamente salió ayer a las calles para distraerse del encierro o comprar los alimentos de la semana para regresar a sus hogares y continuar con la cuarentena.



Israel Lorenzo: No es cosa de espantarse, yo creo que Dios nos hace algo para que nosotros regresemos a él, y todo el mundo está espantado. Sí existe la pandemia, pero no me cuido porque estoy protegido por Dios, y por eso ando relajado. Soy muy creyente. Por otro lado, quisiera no salir, pero no se puede. Soy taquero y no puedo estar en casa; tengo que atender a los clientes. Y si no trabajo no hay comida; no hay alimento.



Andrea Valdez: Sigo al pie de la letra las indicaciones del gobierno de no salir de casa, pero me enoja mucho ver cómo las mamás sacan a sus hijos; no entienden que es una contingencia y que es peligroso. Una como mamá tiene que salir a fuerza al mercado, y aunque quisiera quedarse adentro siempre, no se puede. Ahorita llevo comida para toda la semana, para volver a la cuarentena y no salir hasta la próxima semana.