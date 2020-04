Sandra Hernández García y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 6 de abril de 2020, p. 33

Las compras por Internet o vía telefónica en las grandes cadenas de supermercados presentan fallas en la entrega a domicilio, como retrasos hasta de más de siete días en el envío de los productos solicitados –principalmente alimentos, artículos de limpieza y abarrotes–, e incluso la entrega de pedidos incompletos y que el cliente tiene que ir a recoger a la tienda.

Con la emergencia sanitaria por Covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2, las compras vía electrónica se han incrementado hasta en más de 300 por ciento, señaló el consultor en comercio electrónico Jorge Quiroga, quien agregó que el servicio de entrega está colapsado, pues se ha creado un cuello de botella tanto en el sistema de distribución de los grandes establecimientos como en la entrega del producto al consumidor.

Estamos esforzándonos para llevar tus compras a domicilio, debido a la demanda tu pedido puede tener faltantes y demora en la entrega , advierte la tienda Walmart en una grabación antes de realizar un pedido vía telefónica.

Angélica García, pensionada y ama de casa, relató que antes de la declaratoria de emergencia nacional sanitaria solicitó un pedido a la sucursal de la tienda citada ubicada en Plaza Oriente, en Iztapalapa, el cual tardó cinco días en llegar; ayer intentó hacer una nueva compra, pero le dijeron que la entrega sería hasta el 13 de abril.

La justificación fue que tenían muchos pedidos, y mis productos no podían llegar antes , expresó la mujer, quien agregó que la fecha de entrega no fue el único problema, sino que además la empresa no contaba con todos los productos que requería.