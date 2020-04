Sin embargo, destaca que ‘‘a pesar de la circunstancia, que un grupo de jueces de un premio hayan discutido libros y la institución que lo otorga siga adelante no obstante que la Biblioteca Nacional Británica ha estado cerrada desde hace más de una semana, quiere decir que creemos en lo que hacemos de una manera profunda”.

Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) reconoce que ‘‘es un momento raro para recibir un premio porque la atención está completamente dedicada ahorita a no dejar que se hunda el barco de la cotidianidad en casa, como millones de personas en el planeta”.

Que no se hunda el barco de la cotidianidad en casa

‘‘Hay libros escritos en plagas, en guerras. Me parece fundamental que el gremio sigue, pase lo que pase, dedicado a continuar nuestra labor en las circunstancias que sean y reinventando las maneras.”

Relata que en su caso, ‘‘establecido un nuevo orden de lo cotidiano, poco a poco voy pudiendo volver a trabajar. Pienso mucho en los escritores y escritoras que ahorita sí están escribiendo. Me llena de esperanza que haya muchos generando un testimonio narrativo que va a ser indispensable para todos”.

Por ejemplo, la peruana Gabriela Wiener, quien ‘‘publicó un artículo tremendo, brutal y hermoso sobre las condiciones de su familia enferma de coronavirus en un departamento en España, así como Leslie Jamison, que en The New York Review of Books difundió un texto sobre su situación de madre soltera con el virus y cuidando a su niña de dos años”.

La ganadora de los premios Los Angeles Times Book y American Book refiere que en Nueva York ‘‘se escuchan helicópteros todo el tiempo y muchas más ambulancias. Hay una especie de silencio y de cielo azul prístino que raras veces se ve. Existe calma. Al mismo tiempo, hay una inquietud dentro de la calma y una calma dentro de la inquietud”.

Luiselli cuenta que ‘‘trata de mantener una sensación de normalidad para sus sobrinas, para que no experimenten esto como un derrumbe, sino como una nueva normalidad dentro de la cual hay posibilidades de reinvención.

‘‘Hacemos yoga por las mañanas, estamos organizando la biblioteca de la casa en orden alfabético meticuloso, limpiamos mucho, leemos, hacemos pinturas, cocinamos buenas y largas comidas.”