Ap, Afp y Pl

Periódico La Jornada

Jueves 26 de marzo de 2020, p. a15

Lausana. Un día después de posponer oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a 2021, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, pidió tiempo a los deportistas para “rearmar el rompecabezas” y esgrimió las declaraciones recientes del mandatario estadunidense Donald Trump para defenderse de las críticas.

Bach habló el miércoles en una teleconferencia en la que se le preguntó porqué, ante la creciente inquietud de los deportistas, se tardó tanto en posponer los juegos. Mencionó que muchos gobiernos impusieron medidas de aislamiento social vigentes hasta el próximo mes y apuntó a que Trump expresó que quería reducir las restricciones a mediados de abril.

Bach y el COI fueron blanco de críticas la semana pasada por parte de deportistas, incluyendo varios ganadores de medallas olímpicas de oro, por insistir públicamente en la realización de los Juegos de Tokio en la fecha prevista del 24 de julio al 9 de agosto. El Comité Olímpico de Canadá advirtió que no enviaría un equipo a Tokio en 2020.

Trump, quien había propuesto la cancelación el pasado 12 de marzo, celebró desde Washington la sabia decisión de aplazar los juegos; va a ser un gran éxito y estoy ansioso de estar ahí , manifestó en Twitter.

Después de escuchar muchas voces en todo el mundo y aplicar la lógica en estos tiempos de crisis por el nuevo coronavirus, el COI y el Comité Organizador de Tokio 2020 decidieron posponer los Juegos.

Sobre la nueva fecha, Bach remarcó que no está únicamente restringida a los meses del verano, todas las opciones están sobre la mesa . El grupo de trabajo del COI tiene ante sí una labor titánica para repensar el calendario internacional de 2021. Habrá que desplazar dos Mundiales de atletismo, previstos del 6 al 15 de agosto de 2021 en Eugene, Estados Unidos, y los de natación, del 16 de julio al 1 de agosto en Fukuoka, Japón.

El grupo de trabajo del COI, denominado Here We Go!, consultará primero con las 33 federaciones internacionales afectadas por la reprogramación, que representan a los 28 deportes habituales cronograma y a los cinco nuevos (surf, karate, escalada, skate y beisbol/softbol).

En coordinación igualmente con la Asociación Internacional de Federaciones de Deportes de Verano (Asoif), los calendarios de la competición van a verse revolucionados. El COI tendrá que solicitar a cada federación que desplace sus eventos para permitir a los deportistas prepararse y participar en plenas condiciones en los Juegos.