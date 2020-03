E

l inicio de las fases más dañinas de la crisis de salud que se avecina enardecen los ánimos de un atrincherado y rasposo segmento social. Precisamente uno que forma parte sustantiva y superior de la pirámide económica. La férrea incomprensión al otro, sus pulsiones, situación o manera de actuar y pensar, causa hondos rencores y corajes clasistas. Este batido de impulsos se mezclan para alentar francos, ríspidos deseos golpistas. Un bien estudiado rasgo característico basado en robusta experiencia sobre la conducta y los impulsos de la derecha tradicional. No son pocos los desprecios a la política, a los políticos que de ese grupo se desprenden y, en las actuales circunstancias de riesgos y apuros, son apuntados hacia los actuales dirigentes federales. Con especial acento en el mismo Presidente.

El miedo comienza a ser explotado en forma inconsecuente y peligrosa, muy a pesar de crecientes llamados a la unidad para hacer frente a la epidemia en puerta. No se puede omitir el flujo de histeria que inunda parte de las redes sociales. Tal parece que se está frente a una pared de contención que ya ha sido horadada o, peor aún, franqueada por la furia. Una furia que se arraiga en esos rincones oscuros de ciertas personas y que, en momentos clave, es lanzada al aire, cubierta de ponzoña. Contamina también incontenibles ambiciones, ciertamente espurias, que buscan ser saciadas aun a costa de cualquier tropelía. No parece haber obstáculos, barreras de moderación para preservar la sana convivencia como valor superior. ¿Qué tanto de estas vibraciones malintencionadas ha permeado a otros estratos? Es difícil saberlo, pero puede esperarse que no sea grave el daño que puedan ocasionar.