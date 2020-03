Ap

Miércoles 25 de marzo de 2020

Nueya York.Warner Bros postergó el estreno de Verano de Wonder Woman 1984 y retiró de su calendario la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights (En el barrio) debido a la pandemia.Con gran parte de los estrenos de primavera de Hollywood ya cancelados, los lanzamientos de las películas más esperadas del verano boreal también se están reprogramando. Wonder Woman 1984”, ahora llegará a los cines el 14 de agosto en vez del 5 de junio.