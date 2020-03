El torneo quedó interrumpido después de completarse la fecha 10; restan siete jornadas y no se descarta la inclusión de fechas dobles.

El portal AS México señaló que en la videoconferencia se habló sobre las medidas para hacer menos graves las pérdidas económicas por el paro forzado. Una propuesta sería negociar con los jugadores que más cobran, con la esperanza de que acepten una reducción salarial.

Por lo pronto, el jugador de Chivas, Antonio Pollo Briseño, dijo que no está dispuesto a sufrir una mengua en su sueldo. “En lo personal, como todos tenemos proyectos para construir un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo y hablo a título personal. Yo no.