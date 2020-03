▲ Jane Valencia estimó que no le afectará en su preparación. Foto United World Wrestling

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), aplaudió la medida en aras de proteger la salud e integridad de los deportistas, y aseguró que los apoyará para que continúen con su preparación rumbo a la justa.

El golpe más duro

Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación nacional que participará en Tokio, consideró que la postergación será un golpe duro para el deporte; no obstante, admitió que fue una decisión acertada.

Es el golpe más fuerte que se le ha dado no sólo al olimpismo, sino al deporte en general. Estamos impactados por esta noticia, pero es lo mejor; tenemos que ir asimilando y tomar las decisiones correctas para enfrentar esta situación de la mejor manera , indicó.

Para el entrenador Ignacio Zamudio el aplazamiento resultó traumático, pues dijo que tiene que reactivar sicológica, física y técnicamente a la atleta mexicana Alegna González, campeona mundial juvenil de los 10 mil metros marcha.

Los entrenadores tenemos todo un reto, todavía al que ya teníamos programado, porque uno viene trabajando desde hace tres, cuatro años o hasta más, y ve la evolución año con año. Es traumático para el entrenador, porque construye primero que Alegna sea campeona nacional, luego juvenil menor, luego campeona panamericana, en seguida campeona mundial juvenil, que dé la marca clasificatoria a Tokio y ya vamos por el techo del último piso y tiembla y pum, se cae todo , comentó el ex andarín.

A su vez, Jane Valencia, la primera mexicana clasificada para el torneo olímpico de lucha, afirmó que no le afectará el aplazamiento, pues podrá tener una mejor preparación.

En mi planeación deportiva se puede hacer una mejor preparación base, no creo que (la postergación) me afecte demasiado, porque es cambiar las fechas y ya. Siento que va a ser una buena oportunidad para mejorar muchos aspectos, sobre todo en lo técnico. Yo hago lo que me corresponde y creo que con eso es suficiente , expresó.

(Con información de Notimex)