Xenofobia en la Central de Abasto

M

i marchante local me contó que en la Central de Abasto (CA) hay muchos chinos que han contagiado al mundo con el coronavirus . Le dije que no es un virus chino, sino internacional, y ellos llevan décadas ahí y son mexicanos. Pero no logré conjurar su miedo, recelo y rechazo xenófobo a extranjeros a quienes ve como peligrosos para la salud nacional.

Cuando haya más muertes en México por la pandemia, la integridad física de los chinos de la CA podría verse amenazada, por este miedo montado en un perfilamiento étnico y racial, que identifica sus orígenes geográfico-culturales y sus facciones –sobre todo sus ojos rasgados– con una extranjería vista como amenaza.

¿Qué destino espera a algunos núcleos de ciudadanos de China y otros países del Lejano Oriente que viven en México? ¿Y a los miles de migrantes en las estaciones migratorias mexicanas que, sin ser chinos , son extranjeros desprotegidos, pobres y amenazados con un contagio masivo dadas sus precarias y hacinadas condiciones actuales de vida?

Olivia Gall, coordinadora del Seminario universitario interdisciplinario sobre racismo y xenofobia-UNAM

Crisis de salud nos hace reflexionar

Esta crisis pandémica nos obligará a reflexionar tanto en el campo de la salud, como en lo político y en lo social. El peligro del Covid-19 nos confrontó con los paradigmas con los que hemos justificado el individualismo, la competencia, el consumo y con los que sometimos a la rectoría de Estado a las reglas del libre mercado.

Sólo bajo el dramático escenario de esta pandemia hemos descubierto el peligro latente que representa para nuestra sociedad el deterioro salarial, los recortes al gasto social, el desmantelamiento de la infraestructura sanitaria, la desigualdad económica y la social.

Sólo en medio de esta crisis logramos descubrir que la letalidad de una peste se puede superar con la solidaridad y cooperación de todos. Porque la desnutrición, la falta de higiene, la pobreza y la injusticia de unos, se convierte en el gran riesgo para todos. Que más allá del aprendizaje nosológico, más allá de las experiencias financieras y sociales, este problema sanitario nos obligará a cambiar los paradigmas con los que hemos justificado la desigualdad, la explotación y el individualismo irresponsable, en los pasados 40 años.

Rafael Cervantes López, del Colegio Médico de México

Mexicana varada en Estambul

Ya no espero nada de los gobiernos mexicanos, independientemente de la etiqueta que se autocolocan, todos son iguales. Llegué a Estambul el 27 de febrero mucho antes de que se iniciara la crisis del Covid-19, y con mucho esfuerzo, es un viaje que se planeó desde hace meses y se invirtió buena parte del ahorro de 30 años de trabajo.