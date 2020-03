Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. 23

Londres. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, solicitará su libertad condicional en la próxima sesión judicial del proceso de extradición a Estados Unidos, prevista para mañana.

Esperamos que escuchen la solicitud porque la situación es muy peligrosa , declaró a Sputnik el periodista y embajador de Wikileaks, Joseph Farrell.

El equipo legal del ex editor australiano basará su petición de libertad provisional en el riesgo de que el coronavirus se propague en la cárcel del sur de Londres, donde está preso.

No he podido hablar con él, pero debe estar preocupado por la salud del personal y los reclusos de su entorno; me cuesta comprender por qué el gobierno británico no ha actuado con más celeridad para reducir la amenaza del coronavirus en las comunidades vulnerables , agregó el colega de Assange.

Farrell destacó que Julian la está pasando muy mal en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde ingresó en mayo de 2019 y sigue recluido sin cargos, a la espera del proceso iniciado por Estados Unidos, que lo pide en extradición porque hace una década divulgó cientos de miles de documentos clasificados del Pentágono y el Departamento de Estado.