I Am Not a Dog on a Chain fue producido por el ganador del premio Grammy Joe Chicarelli (Beck, The Strokes, The Killers) y grabado durante las sesiones en Studio La Fabrique, en Saint-Rémy-de-Provence (Francia), y Sunset Sound, en Hollywood (Estados Unidos).

Nueva York. Morrissey lanza su decimotercer álbum de estudio en solitario, I Am Not a Dog on a Chain. Este disco representa su tercer lanzamiento con el sello BMG y le sigue al álbum de versiones del año pasado California Son, que ingresó en el cuarto lugar en los charts del Reino Unido.

El ex vocalista de The Smiths anunció el lanzamiento de su nuevo álbum el 9 de enero, cuando lanzó el primer sencillo, Bobby, Don’t You Think They Know? La canción es un featuring con la leyenda de Motown Thelma Houston, quien quizá sea mejor conocida por su interpretación de Don’t Leave Me This Way, que llegó a la cima del Billboard Hot 100 en 1977.

El 31 de enero Morrissey lanzó Love is on Its Way Out, segundo adelanto, y el 21 de febrero dio a conocer Knockabout World, canción pegadiza con riffs de sintetizadores, electrónica centelleante y guitarras sonoras que forman una orquesta de exuberantes cuerdas eufóricas.