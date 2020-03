Comenta “que en general, muchos no van a atender la seriedad de la situación, hasta que se declare la ley marcial. Las tres próximas semanas aquí van a ser del carajo. La cantidad de infectados aumenta diariamente en la medida en que se van identificando más casos a través de exámenes. Eso no es malo, me parece que es lógico que ocurra.

Blades es una efigie de la salsa, tiene 17 premios Grammy; es egresado de la facultad de derecho de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard, y ostenta varios doctorados honoris causa. Invita, simplemente, a tener siempre un pañuelo disponible y lavarse las manos frecuentemente. Estoy pensando en todos mis amigos, en tanta gente que nos demuestra afecto, en la gente que no conozco y que quisiera conocer algún día. En la gente que está sola, que no tiene las opciones y ventajas que nos ayudan a tener calma y a sentir optimismo. Pero en este examen, nadie está ni estará solo .

En Nueva York deberían existir clínicas ambulantes, que fueran de barrio en barrio examinando gente, como en un censo. En realidad eso es lo que sería: un censo de infectados. Eso identificaría a los que pueden propagar el virus y ayudaría a los que no están aún contaminados separarlos en una casa, para que sigan sanos.

Es crítico: “Como en Estados Unidos no estaban preparados para lo que viene, no están haciendo exámenes de prevención, sólo los utilizan para confirmar a los que ya presentan síntomas.

Quiere decir que hay mucha gente enferma, que por no presentar síntomas están propagando la enfermedad, porque creyéndose sanos salen a la calle.

No podía faltar su comentario contra Donald Trump: “A los admiradores del ogro anaranjado les informo que, por no querer que aumentaran los números verificados de contagiados en Estados Unidos no se movilizaron los exámenes previos. Ni siquiera quería que entraran al país los estadunidenses que estaban en un crucero que regresó de la cuarentena, para que no sumaran más enfermos, de estar infectados. Llegó a decir que sólo habían unos pocos enfermos, como cinco, y que pronto todo se reduciría a cero, porque milagrosamente el virus desaparecería.

“Según el ogro naranja –agrega Blades–, todo era una mentira creada por los demócratas para hacerlo ver mal a él. Pero ahora, que la vaina empieza a demostrarse como es, ahora el ‘genio’ dice que él siempre supo que efectivamente era una pandemia, y que incluso lo sabía antes que los propios expertos. El político más estúpido, mentiroso, narcisista e incompetente de todo el planeta y la bolita del mundo.”