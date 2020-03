Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Bajar los sueldos en el medio futbolístico ante la crisis desatada por la pandemia es un tema muy delicado , expresó el entrenador José Guadalupe Cruz, quien resaltó que “ser futbolista es bien pagado, pero también es un oficio lleno de irregularidades e incertidumbre. Los técnicos lo que hacemos es invertir y ahorrar para los momentos de descanso obligado –hoy es mi caso–, para no estar pasando penurias”.

El ex técnico de Dorados y Atlante, entre otros equipos, dijo que quizá para estrellas como Lionel Messi o los que militan en el futbol inglés una baja salarial temporal sea como quitarle un pelo a un gato, pero no es el caso de la mayoría, ya que ni siquiera la MLS (liga de Estados Unidos) puede darse un lujo así, porque sus equipos tienen tres jugadores franquicia, ¡esos ganan muy bien! Sin embargo, el resto no está ni cerca .

Consideró que “nadie puede decir ‘deberían quitarles’, pues ¿quiénes somos para decidir sobre los asuntos de los demás? Es cuestión de conciencia, solidaridad, valores, principios y un montón de cosas para que alguien diga: yo dono el 50 por ciento, y habrá quien piense ‘yo no puedo’. No debo ponerme en los zapatos de los futbolistas, es su trabajo, su sueldo y un tema muy personal”.

Subrayó que lo prioritario hoy es proteger a las personas. “Pasa a segundo término saber cuándo volverá a rodar el balón. La salud no tiene precio ni comparación, pero cuando se supere la crisis la gente querrá volver a ver futbol porque es parte de nuestro entretenimiento, de nuestra vida… Ojalá esto afecte lo menos posible”.