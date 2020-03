Notimex

Martes 24 de marzo de 2020, p. a15

Fatih Terim, director técnico del Galatasaray, anunció este lunes que dio positivo a Covid-19 después de someterse a las pruebas médicas correspondientes, publicó el entrenador en sus redes sociales. El ex futbolista de 66 años de edad no es el único que se contagió en el entorno del club turco, pues el vicepresidente Abdurrahim Albayrak también contrajo la enfermedad. Otro ex presidente del Real Madrid, Fernando Martín (2006), fue ingresado grave a un hospital debido al coronavirus.