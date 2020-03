Subrayó: aunque la prioridad es la salud, tenemos que afrontar la situación, porque seguimos pagando sueldos a los empleados de mis cuatro teatros. Sin duda, será un impacto económico con severas pérdidas, porque vivimos de vender boletos y al no hacerlo no hay ingreso; sólo gastos de operación y publicitarios .

Las fechas, precisó Gou, no fueron canceladas sólo pospuestas; además, adelantó que sus obras regresan con funciones el 8, 9 y 10 de mayo. Se cambiarán los boletos para las nuevas fechas; mientras a la gente que vive fuera del país, se le devolverá su dinero .

Imagine, ejemplificó, las dos semanas más fuertes de ingresos en el teatro en México son Semana Santa y diciembre; todos esperamos estos días porque abrimos más funciones por la gente que viene de otros estados del país; entonces el coronavirus tuvo la certeza de pegar en nuestros mejores ingresos, ya que pudo haber caído en septiembre y el impacto no hubiera sido tan fuerte .

En entrevista sostuvo: pocas empresas posicionadas podremos aguantar este golpe. Me preocupan los productores que nada más tienen una obra; ojalá la libren, porque esto que ha sucedido es un golpe terrible a la economía en general, y a la teatral mexicana, en particular. Estamos cooperando, porque sin salud no hay nada .

El productor Alejandro Gou, quien ha puesto por las alturas musicales como Jesucristo superestrella, Hoy no me puedo levantar y Sugar, aseguró que el impacto económico será muy fuerte para el teatro en México, luego de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

Además, mis actores, como Belinda, Yahir, Enrique Guzmán, Beto Cuevas, María José, Erik Rubín, me están apoyando para salir adelante; incluso la decisión de suspender fue en conjunto con otros productores, como Morris Gilbert, Tina Galindo, Juan Torres, Sergio Gabriel y Jorge Ortiz de Pinedo .

No obstante, Alejandro Gou es positivo ante el panorama. “Como lo dije en mis redes: un breve intermedio y continuamos. Esto es una pausa y seguiremos con los demás planes como es el montaje de Equus, No tengo, no pago y José El Soñador, así como reanudar todas las obras”.

Gou se mantiene convencido de que su fórmula para llegar al gusto del público ha sido gracias “a salir de la zona de confort y transformar las obras. Lo que hice con Jesucristo superestrella fue traer a ese personaje a 2020, como un Jesús más carnal, con redes sociales, con tecnología de vanguardia y videomapping, así como con todos los famosos que integran el elenco”.

Los productores, aseguró, debemos hacer esas apuestas para que el público asista al teatro; pueden ser títulos viejos, pero actualizándolos de manera atractiva .

Lo visionario de Gou, no es de ahora; desde pequeño su padre, quien fue productor, lo involucró con el medio teatral para que conociera cada movimiento; esto es, desde dulcería, taquilla, audio, iluminación, tramoya, vestuario y hasta la reventa.