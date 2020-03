‘‘Se me ocurrió inventar ese personaje para sacar a un demonio y nadie supiera que era yo, para evitar los trolls (ataques desde cuentas de Twitter), pues luego me dicen, por qué escribí algo que no es digno de un Jodorowsky. Quería encontrar libertad en esa cuenta. Las redes sociales son monstruos que necesitas alimentar de manera continua y te devoran.

‘‘Hay personas que me siguen y no me leen; interactuó sólo con 120, pues muchos me añaden a su colección. Un día mi padre me delató con un tuit; antes de saber que era yo, empezó a seguir a Hammer y le encantaba; cuando le dije que era yo, me espetó: ‘¿Cómo que eres tú? y luego me escribió un tuit para revelar la identidad de Hammer Clume. Se armó la crisis familiar.’’

Considerado un libro pedagógico, en Manual de codicia se exponen trampas de la mercadotecnia y aspectos básicos de la política económica que pueden desestabilizar a una persona.

‘‘Pensé en hacer el libro para que fuera útil; primero, que divirtiera, fácil de leer, porque los aforismos son para una lectura de minutos, que lo lean en el Metro, en el taxi, en el inodoro.

‘‘Si ves a Buda, éste tiene una pequeña sonrisa y eso me da la señal de que la conciencia tiene algo de feliz, de alegría. Cuando tomas conciencia de una situación en la que te encuentras, llega un momento en el que te ríes; la risa es una puerta para lograrlo’’, añade.

‘‘No soy economista, soy un ciudadano que desde la observación saqué esas conclusiones, pero no denuncio; como actor, me puse esa máscara y pensé qué diría una persona mala. La mayoría reacciona mal con la palabra capitalista, pero se nos olvida el personaje despiadado”, detalla.

La codicia conduce a la rabia y eso destruye al planeta

La obra Manual de codicia de Brontis Jodorowsky ya se encuentra ya en librerías del país y uno de los aforismos más famosos que se desprende de Hammer Clume es:

‘‘El mejor negocio es vender a los pobres, haciéndoles creer que comprar los hará ricos”, compartido por más de mil usuarios de Twitter. ‘‘Pienso que la codicia conduce a la rabia y eso está destruyendo al planeta; la ambición en la que está organizada la sociedad es lo que devora a la naturaleza y amenaza a la especie humana.

‘‘Todo lo que se escribe en el libro se basa en la realidad, con el ficticio Hammer; es una manera de lanzar un grito más.’’