La ‘‘producción editorial continuará hasta que las imprentas nos lo permitan y la contratación y preparación de textos seguirá al mismo ritmo”.

Con la finalidad de continuar las labores de fomento a la lectura que coadyuven a la cohesión familiar se implementó el programa República de lectores que se trasmitirá los sábados a las 12 horas, a través de las redes sociales del Fondo de Cultura Económica; incluye información sobre libros y la participación de cuentacuentos.

La revista virtual Tierra Adentro continúa actividades. Desde el 23 de marzo se iniciará la publicación de 14 libros del plan editorial 2018 para descarga gratuita (http://www.tierraadentro.cultur.gob.mx/catalogo-editorial/fondo-editorial-tierra-adentrp/ ).

Fritz Glockner, director de Educal, y Taibo II sostuvieron que ‘‘hasta el momento la venta de libros no ha caído en picada. Sin embargo, sí ha habido cierta reducción”.

Para tener una idea, añadió Taibo II, ‘‘estábamos vendiendo en lasescuelas libros de entre 10 y 15 pesos, en cantidades inmensas; podría haber semanas en las que se vendían hasta 30 mil libros. Ese programa está detenido. Económicamente no es muy significativo, pero en número de ejemplares si es un trancazo”.

21 libros para 2021

Respecto del proyecto 21 libros para 2021, ejemplares que van de la Independencia a La Revolución, ‘‘de la primera lista que se anunció no se va a publicar a Juan Rulfo, porque la familia no accedió. De Carlos Fuentes todavía se están negociando los derechos de autor y de Carlos Monsiváis, aún no se ha firmado el contrato por lo que no se sabe qué título”.

Ahora están entrando a imprenta los títulos El libro rojo de la Independencia, El laberinto de la soledad, Los de abajo, Paseo de la Reforma, Y Matarazo no llamó y Canek.

Paco Ignacio Taibo II, junto con la editora Rocío Martínez, dieron a conocer algunos de los 32 títulos que este año incluirá el FCE.

Figuran Cuentos completos, de Clarice Lispector; Mongo Blanco, de Carlos Bardem; Las confesiones, de Luisa Josefina Hernández; Examen extraordinario, de Juan Villoro; El ángel silencioso y El tren llegó a tiempo, novelas de Heinrich Böll, así como de otros autores: William Golding, Miguel Ángel Asturias, Alejandro Dumas, Upton Sinclair y Antonio Machado.