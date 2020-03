A

sociándose a episodios nacionales como el 68, la guerra sucia, huelgas universitarias, los halcones o el alzamiento en Chiapas o la Guardia Nacional renace la tentación de hablar de militarización del país. Aquellos lamentables episodios están lejos y deben tenerse siempre presentes. No deben olvidarse, pero no debe faltarse al respeto a su memoria confundiéndolos con el momento actual. Fueron hechos violentos que correspondieron a diferentes motivos y en los que se hizo un uso desmedido de la fuerza pública. Es un pecado histórico.

El momento actual de la participación de las fuerzas armadas en tareas civiles, salvo el discutible caso de la Guardia Nacional, no implica ni la militarización del gobierno federal ni menos la militarización del país. Es una decisión del presidente López Obrador en uso de sus facultades por polémica que sea, pero cuyos precedentes no se quieren recordar. Ni es nueva ni es lo más.

El PRI fue la Columna de Hierro (Jeremías 1-18) indiscutible del sistema político nacional hasta el año 2000. Esa Columna de Hierro tuvo en los máximos años de la dictadura perfecta, nueve presidentes de su Comité Ejecutivo Nacional netamente militares y un marino. Uno fue presidente de la República, tres de ellos titulares de Sedena o de Semar. Hubo militares secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Salubridad y otro nada menos que jefe del Departamento del Distrito Federal y precandidato presidencial, después de haber sido secretario del Patrimonio Nacional.

También en los años dorados esa Columna de Hierro catapultó innumerables gobernadores, embajadores y legisladores de gran poder. El presidente de la República los colocó en tan altos puestos no por ser científicos de la política, sino por su fuerza, influencia y confianza para ser leales trancas de la puerta presidencial y para maicear a los inquietos bajo la seducción de ¡alcanza para todos, no hagan olas! ¿Eso fue o no poder político? Y nadie habló ni habla en ese caso auténtico de militarización del máximo poder.

Hoy las fuerzas armadas de múltiples países, aún potencias, están experimentando un proceso de transformación ajustándose a amenazas o requerimientos nada bélicos, en el sentido original del término, como son terrorismo, crimen organizado, migraciones masivas o el control de fronteras.

Están en pleno proceso de desnaturalización respecto de su carácter beligerante original y aún dentro de esas fuerzas hay transformaciones. El peso básico de sus cuerpos armados se ha desplazado de los elementos terrestres a los de alta tecnología: satélites, misiles, portaviones, submarinos, aviones increíbles y registran también clara tendencia a colaborar con las fuerzas del orden y en tareas sociales.