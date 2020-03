C

uando, después de varios retrasos, Donald Trump y Benjamin Netanyahu anunciaron finalmente el “acuerdo del siglo ( The deal of the century”), un supuesto plan de paz para Medio Oriente , yo me imaginé al viejo Uri Avnery (1923-2018), el decano del periodismo israelí, saltando en la silla, agarrándose la cabeza y gritando: “¡ Chutzpa, chutzpa...!” ( descaro/insolencia , del hebreo/yiddish, un vocablo que se pasó al polaco, inglés y como una de las pocas palabras judías también al alemán). Avnery –que hasta el final de sus días contrario p.ej. a E. W. Said o I. Pappe creía en la solución de dos estados , que el Acuerdo desnudó demostrando que la imparable colonización israelí lo volvió imposible− se deleitaba de describir y/o caricaturizar los múltiples descaros del eterno líder de Israel (bit.ly/38C8JQo). El Acuerdo parece el último clavo al ataúd de su visión. Pero lo que más lo desesperaría sería su descaro. La chutzpa de Netanyahu, desde luego, no es la misma chutzpa – esta vieja cualidad judía − de tintes emancipatorias que Michael Löwy identificaba en las palabras de Ernst Bloch, el gran filósofo de la esperanza y uno de los más eminentes representantes de la simbiosis judeo-alemana −otra vez de vuelta a Avnery, al cual siempre le gustaba recordar que nació como Helmut Ostermann − cuando con una característica mezcla de mística cristiana, mesianismo judío y política revolucionaria aseguraba que “este mundo no es ‘verdadero’, en sentido que va más allá de la facticidad... Y si algo no corresponde a los hechos −y para nosotros, los marxistas, los hechos son sólo momentos reificados de un proceso y nada más−, pues tanto peor para los hechos ( umso schlimmer für die Tatsachen), como decía el viejo Hegel” ( Judíos heterodoxos. Romanticismo, mesianismo, utopía, Siglo XXI/UAM, 2015, p. 165-166).