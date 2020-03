Monreal aclaró, además, que el pleno del Senado sólo autorizó que la Cámara de Diputados deje de sesionar tres días seguidos, no de forma indefinida, por lo que tendrán que regresar a reunirse si se requiere; por ejemplo, que deban autorizar el cese de actividades en el recinto de Reforma e Insurgentes.

El senador Damián Zepeda del PAN trató de que fuera de agenda se incluyera una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso a fin de que se dé paso a las nuevas tecnologías, para que el trabajo legislativo sea virtual, por teleconferencias y no sea necesario estar presentes en el recinto. Otros senadores del PAN, como Kenia López, lo secundaron, pero las morenistas Citlalli Hernández y Guadalupe Antares los calificaron de mezquinos, de querer actuar con fines partidistas frente al coronavirus. El guerrerense Félix Salgado, fue más allá: No es ni ético ni moral que estén planteando que no quieren venir a sesionar, la ley es clara tenemos que estar presentes. Que ahora quieren legislar a control remoto. Ahora, tienen miedo de contagiarse .