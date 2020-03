Afp, Europa Press, Ap, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 20 de marzo de 2020, p. 7

Roma. El Covid-19 superó ayer la cifra de 100 mil afectados en Europa, e Italia se convirtió en la nación con mayor número de muertos a escala global, con 3 mil 405, cifra que rebasa la de 3 mil 248 en China, donde empezó la pandemia en diciembre pasado; actualmente empezó a ver la luz al final del túnel ante la disminución de infectados y de decesos.

Europa, con 100 mil 470 casos y 4 mil 752 fallecidos, está por encima de Asia, que lleva 94 mil 253 y 3 mil 417, respectivamente. A escala global hay más de 243 mil 111 contagios, 9 mil 981 muertes y alrededor de 85 mil 699 recuperados, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins (https://bit.ly/2wpG0AE).

El investigador Jeffrey Shaman, de la Universidad de Columbia, sostiene en un estudio que en realidad hay entre cinco y 10 veces más casos de los confirmados en la mayoría de países desarrollados , al no detectar a tiempo o subestimar a las personas asintomáticas o con síntomas iniciales.

En Italia, tras el colapso de los hospitales, con 41 mil 35 infectados en todo el país, no hay servicios suficientes para la cremación de los fallecidos, y como sucedió en China y Corea del Sur en su momento de mayor pico, los deudos no pueden ir a los funerales. El gobierno ordenó al ejército trasladar los cuerpos de fallecidos en el norte del país a crematorios de otras ciudades aledañas, como Módena, Parma, Piacenza, Acqui Terme y Domodosola.

En las calles de Bérgamo, al noreste de Milán, una extensa columna de camiones militares trasladó 60 féretros sacados de cementerios, iglesias y hospitales durante la noche del miércoles. Italia hace una semana tenía mil 16 muertos, y ahora también supera a Irán, que tiene mil 284; a España, 830, y Francia, 243.