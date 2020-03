Aludió a las críticas en su contra por la presunta omisión de medidas preventivas, aduciendo que hay un gobierno responsable que protegerá a la población. “Dicen: ‘es que no se toman decisiones’. No se toman decisiones equivocadas. ¿Tomar decisiones para que se nos deteriore el peso más de la cuenta?, ¿eso es lo que quisieran?, ¿qué se deprecie más la moneda por una decisión equivocada?, ¿un cierre de fronteras, y que nos afecte?”

Desestimó también la posibilidad de que, ante las consecuencias económicas que ya se asoman por la emergencia, se vayan a reducir los impuestos, pero garantizó que no habrá nuevas cargas impositivas. López Obrador afirmó que coyunturas como ésta, no se usarán para reformas fiscales que permitan incrementar los tributos como el IVA o el ISR, como tampoco para robar en compras de insumos innecesarios como hacían gobernantes irresponsables .

–¿Sería sólo con fines sanitarios o también de toques de queda o alguna situación similar?

–No. Sólo fines sanitarios. No, no, no, ese es otro asunto también, o sea, no al autoritarismo. ¿Qué hacemos nosotros? Imagínense, con toques de queda. Yo respeto la decisión que se toma en otros países, pero no necesitamos eso, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia.

López Obrador descartó que un día salga a decir en su conferencia “he decretado –como lo hacen en otras partes– que haya limitación a las libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el Ejército se hace cargo del país; no, aquí llamo al pueblo para que se estén en sus casas porque así nos conviene y estoy seguro que me van a hacer caso”.

Convocó a no caer en el miedo, la sicosis, que no perdamos la calma. Hay un gobierno que protege al pueblo, ya no es el tiempo de antes de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como éstas para robar, hacer compras innecesarias .

Secretario Jorge Alcocer, presente

Ante los cuestionamientos que ha recibido por el discreto papel que ha tenido en medio de la emergencia sanitaria, López Obrador pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicar su trayectoria profesional y académica que justifican su nombramiento en el cargo: 47 años en la academia y el ejercicio profesional y Premio Nacional de Ciencias 2015, casi susurrando.