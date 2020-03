Las compañías de streaming están reaccionando al momento de distintas maneras, siempre cuidadosamente. Las compañías mediáticas quieren ser vistas como buenos ciudadanos que están sirviendo como antídoto a la ansiedad y el aburrimiento ocasionados por el virus, no como empresas que tratan de lucrar con el desastre.

Los canales de televisión de paga podrían beneficiarse también mientras más personas encerradas optan por no cortar sus servicios de cable, ralentizando una tendencia acelerada, indicó el analista Jeffrey Wlodarczak, de Pivotal Research Group. Las cadenas de televisión abierta que enfrentan caídas en los índices de audiencia podrían ver un impulso en sus ratings, agregó.

Netflix, la primera de las compañías de streaming, envió un email a sus clientes con un suave empujoncito para Rebobinar. Repetir. Volver a ver , seguido de sugerencias de títulos como The Crown, Schitt’s Creek y la cinta de 2012 Frances Ha, protagonizada por Greta Gerwig.

The Walt Disney Co puso el éxito Frozen 2 en su servicio de streaming Disney Plus tres meses antes de lo planeado, sorprendiendo a las familias con algo de diversión durante este periodo desafiante . La cinta animada está disponible desde hace algunos días en el servicio en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Australia y Nueva Zelanda.

Hulu, controlada por su dueña mayoritaria, Disney, de momento depende de programas de alto perfil como la recién estrenada serie con Reese Witherspoon y Kerry Washington Little Fires Everywhere, basada en el éxito literario homónimo de Celeste Ng (en español, Pequeños fuegos por todas partes).

Para Disney, el streaming es el salvavidas de un portafolio corporativo por lo demás hundido por el coronavirus, con la suspensión de producciones de cine y televisión y la postergación de estrenos que incluyen la muy anticipada Viuda Negra, además del cierre de centros vacacionales de Disney en Estados Unidos, Francia y Asia.

La duración de la crisis podría afectar incluso a los servicios de streaming con bibliotecas bien surtidas, señaló Wlodarczak, dada la paralización generalizada de las filmaciones. La cuarta temporada de Fargo, protagonizada por Chris Rock, que iba a llegar a Hulu tras su estreno de abril en FX, quedó postergada hasta que la producción vuelva a rodarse.