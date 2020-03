egún una convención probada, el exergo, juega con la cita. Citar antes de comenzar es dar el tono, dejando resonar algunas palabras cuyo sentido o forma deberían dominar la escena ‘‘…Un exergo viene a almacenar por anticipado y a prearchivar un léxico que, a partir de entonces, debería hacer la ley y dar la/el orden, aunque no sea más que comentándose con nombrar el problema, es decir, el asunto.

A título preliminar y limitándonos siempre a esta archivación del archivo freudiano, deberíamos asimismo prestar atención a una fecha.

Pensemos en el modelo técnico de la máquina-herramienta destinada, según Freud, a representar afuera la memoria como archivación interna, a saber el block maravilloso (Mal de archivo.Una impresión freudiana, libro de Jacques Derrida, Editorial Trotta, páginas 15-17).

La susodicha técnica archivadora no determina únicamente, y no lo habrá hecho jamás, el solo momento del registro archivador, sino la institución misma del acontecimiento archivable. No sólo condiciona la forma o la restructura impresora, sino el contenido impreso de la impresión: la presión de la impresión antes de la división entre lo impreso y el impresor. ‘‘La técnica archivadora ha regido aquello que en el pasado mismo instituía y constituía lo que fuera como anticipación del porvenir’’ (página 26).

Esto es, el troquel imprime un contenido sígnico y significativo y todo lo que queda afuera de esa impresión es el exergo, aquello que significa más allá de la impresión fija.