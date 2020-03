Afp

Periódico La Jornada

Jueves 19 de marzo de 2020, p. 7

París. Teatros, orquestas y óperas en el mundo lanzan llamados a donar las entradas ya compradas o bien buscan recaudar fondos para hacer frente a un futuro incierto.

En varios países europeos, epicentro actual de la pandemia, empezaron a multiplicarse las campañas para apoyar al espectáculo. Uno de los primeros fue Hungría con la etiqueta #nevaltsvisszajegyet (no devuelvas tus entradas). En Gran Bretaña, donde se bajó el telón en el West End que reúne a la mayoría de teatros londinenses, los llamados se reagruparon bajo la etiqueta Alemania bajo #ichwillkeingeldzurueck (no quiero que me devuelvan el dinero).