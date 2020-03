Bono dedica una canción a los que luchan contra el coronavirus, en especial en Italia

▲ Let Your Love Be Known es el título del tema del músico. La imagen fue captada el 31 de agosto de 2018, en Berlín. Foto Afp

Europa Press Periódico La Jornada

Jueves 19 de marzo de 2020, p. 6 Madrid. Bono publicó en el perfil oficial de U2 en redes sociales una nueva canción que escribió este martes en particular para la gente de Italia, uno de los países más afectados por Covid-19, pero también para todos los que luchan contra la enfermedad en cualquier lugar. Para los italianos que la inspiraron. Para los irlandeses, para quienes este día de San Patricio están en una situación difícil y siguen cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos , escribió. Una pequeña postal desde Dublín , afirma en el inicio del video antes de empezar a interpretar al piano esta balada, desde su casa: “en este día de San Patricio, un pequeño tema hecho aquí hace como una hora. Creo que se titula Let Your Love Be Known".