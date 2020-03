Lo cierto es que –le guste o no y de mucho tiempo atrás– la autoridad bursátil está obligada a proceder como lo hizo ayer; es decir, suspender la cotización de una u otra acción, o, de plano, la operación del mercado en su conjunto.

Lo anterior provocó sonoros cuan histéricos reclamos, mentadas y conexos –obviamente destinados a Palacio Nacional– de no pocos bisoños en el tema, aunque incluso algunos medios –se supone– especializados no dieron mayor explicación sobre el porqué de la citada decisión, de tal suerte que, por omisión o comisión, también se subieron al carro que por doquier reparte versiones apocalípticas.

El horno no está para bollos y, por lo mismo, en nada ayuda que, por desconocimiento o, de plano, mala leche, circulen versiones apocalípticas, todas ellas confirmadas (como la de los muertos vivientes y la relativa a la madre del tío de un primo que es amigo de un sobrino –etcétera–, para no ir más lejos). Cierto es que la BMV puntualmente informó que aplicó la citada suspensión conforme a nuestro manual operativo , pero todo indica que hasta los especialistas fingieron no ver la notificación.

El que anda mal y de malas es el mercado petrolero internacional, con los sauditas en su papel de esquiroles. Nueva caída global, que arrastró al barril mexicano de exportación: ayer se vendió a 18.78 dólares. Como cápsula de memoria vale recordar que el actual precio del crudo nacional todavía se encuentra alejado de los 7.01 dólares por barril del 10 de diciembre de 1998, con Ernesto Zedillo en Los Pinos, el menor de los últimos 40 años.

En cambio, con el comandante Borolas en la residencia oficial se reportó (14 de julio de 2008) el mayor precio histórico para el barril mexicano de exportación: 132.71 dólares.

Las rebanadas del pastel

Un fuerte y sentido abrazo de despedida para Alejandro Nadal, querido amigo y colaborador de La Jornada. Buen viaje.

cfvmexico_sa@hotmail.com