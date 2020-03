Abril del Río

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. a12

Andrea Ramírez, Marcela Prieto, Anette Barrera y Ariadna Gutiérrez, las cuatro pedalistas del equipo Agólico, el único con certificado profesional ante la Unión Ciclista Internacional, se mantienen a la espera de las modificaciones al proceso de selección olímpica rumbo a Tokio 2020, pues debido al Covid-19 se cancelaron las competencias en las que habrían de prepararse y definir de quién será la plaza que entre todas ganaron para el país haciendo puntos en justas internacionales.

En tanto, su entrenador, el español David Plaza, resaltó el progreso que el equipo con sede en Guadalajara ha logrado desde su integración hace poco más de dos años; sobre todo porque “se ha dignificado en México al ciclismo femenil con salarios y mejores condiciones de desarrollo, lo que se ha traducido en resultados, como los recientes logrados en las rutas de Doha y Australia, donde ganaron el título por equipos.