ontra viento, marea y coronavirus se había estado llevando a cabo hasta hoy el 60 aniversario del festival de Cartagena, el latinoamericano de mayor antigüedad (Mar del Plata es más viejito –se inauguró en 1954–, pero estuvo suspendido varios años). Sin embargo, la alcaldía decretó hoy que estaban prohibidas las reuniones de más de 40 personas y el festival no tuvo otra que cancelar labores.

Estaban previstos dos tributos a grandes veteranos del cine. Uno de ellos dedicado al nonagenario Roger Corman, reinventor del cine B hollywoodense, que hubo de cancelarse, pues el cineasta ya no pudo viajar a causa de la pandemia. El otro fue para Werner Herzog, quien no necesita presentaciones. Si un volcán a punto de hacer erupción no lo intimidó (según demostró en el documental La Soufrière), mucho menos un pinche virus.

El excéntrico realizador, uno de los pocos visionarios que quedan, ofreció una conversación al aire libre en el patio del claustro de Santo Domingo. Y éste fue el último acto de importancia del festival.

La conducción corrió a cargo de la actriz colombiana Natalia Reyes, quien hizo preguntas sensatas, y el productor Salvatore Basile, que estuvo allí sólo para interrumpir y contar chistes no muy buenos. De primera instancia se preguntó a Herzog sobre el rodaje de Cobra verde, que se hizo parcialmente en Colombia, y su colaboración con Klaus Kinski. Era un loco, un demonio , señaló en español (Herzog lo habla bastante bien, con fuerte acento teutón). Pero él sabía que yo era más peligroso, porque yo no gritaba ni vociferaba, sino que me quedaba callado añadió en inglés.

Sobre su tensa relación con Kinski, el cineasta relató que la hija mayor del actor, Paula, escribió un libro en el que acusaba a su padre de haberla violado y mantener una relación incestuosa con ella. Herzog abundó: Caravaggio fue uno de los grandes pintores del renacimiento italiano, pero era un asesino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Retirar todos sus cuadros de los museos y las iglesias? .