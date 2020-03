Notimex y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 14 de marzo de 2020, p. 5

La banda de rap metal Rage Against the Machine suspendió algunas fechas de su gira por Estados Unidos y Canadá como medida de salud por el brote de coronavirus; asimismo, comunicó que realizarán rembolsos de los boletos.

La agrupación lo dio a conocer en un comunicado, donde informan que las fechas del 26 de marzo al 20 de mayo se posponen; visitarían Texas, Las Cruces, Arizona, Vancouver, Kansas y Chicago, entre otras ciudades.

La seguridad y la salud de quienes acuden a nuestros espectáculos es de suma importancia para nosotros , asegura el documento en el que no se habla de otras fechas de la gira programada.

Hasta ahora no han anunciado cancelación sobre los actos programados para después del 20 de mayo. Hasta ahora, la banda se presentará en septiembre en algunos países de Europa, como Francia, Australia, Alemania e Irlanda, donde la mayoría de las entradas están agotadas.

Finalmente, compartieron que los boletos que ya han sido adquiridos servirán para las nuevas fechas: Todos los boletos comprados podrán usarse para los espectáculos recién programados .

No sólo Rage Against the Machine canceló presentaciones.

La música, en pausa

No por esperado resulta menos desconcertante y doloroso comprobar cómo se está deteniendo abruptamente toda la actividad de la música en vivo en el mundo por la expansión del Covid-19.