El América confirmó que el mediocampista Renato Ibarra fue separado de manera definitiva del equipo, después de un episodio de violencia. No obstante, Lucely Chalá, pareja del jugador, se retractó en una audiencia al señalar que no fue agredida físicamente, por lo que el ecuatoriano quedaría absuelto de los cargos de tentativa de feminicidio y de aborto.

Lucely Chalá sorprendió al cambiar su declaración al negar que fue agredida, lo que beneficiaría a Renato Ibarra para quedar en libertad.

(Ibarra) No me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron , dijo. No obstante, aceptó que hubo una discusión con Ibarra en la cual intervinieron familiares de ambos.

Las cosas se salieron de control y hubo empujones, jalones y luego nos metimos al vestidor, me di la vuelta para proteger mi vientre y ya no vi nada.

Poco después, Chalá dijo sentirse mal de salud, por lo que dejó el lugar y fue trasladada a su casa en una camioneta que es propiedad del cónsul de Ecuador.