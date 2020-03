Juan Manuel Vázquez

Cada año una comunidad diversa espera la primavera. Marzo en la Ciudad México desde hace seis años también es la temporada del Nrmal, festival que nació en 2010 en Monterrey y se mudó a esta capital para ofrecer una propuesta con identidad propia.

Han sido 10 años de configurar su personalidad para públicos no masivos, curiosos y con una empatía con el encuentro que no se construye en los festivales corporativos. Por aquí han desfilado artistas míticos como Silver Apples, Swans, Black Angels, Psychic Tv, Slowdive o Brian Jonestown Massacre. Y los asistentes se saludan con la certidumbre de que aquí todos forman parte de una comunidad.

Este año el festival, que se realizó en el Deportivo Lomas Altas, se enfrentó a un escenario inesperado que puso en aprietos a los organizadores. El cabeza de cartel, Flying Lotus, canceló un día antes su presentación programada para el sábado. Nuevas audiencias acudían interesados en presenciar este concierto en particular. La cancelación provocó malestar y decepción en algunos, y se entendía el enojo.

Fuerza

Pero el festival tenía aún una oferta que defender. La presencia de Sam Prekop con su elegante banda The Sea and Cake, un combo de pop-jazz que incluye a John McEntire, de Tortoise en las percusiones; las potentes Bush Tetras, testigos del surgimiento del No Wave, la respuesta neoyorquina al post punk inglés; también una banda que confirmó que tiene fuerza respaldado por sus seguidores, Belafonte Sensacional, y la responsable de cerrar la noche, Juana Molina, que lo hizo con una dignidad y fuerza que seguramente captó nuevos fieles.